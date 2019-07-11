İnönü'de yeni yerleşim alanlarına yollar açılıyor

Eskişehir'in İnönü Belediyesi, ilçede yeni yerleşim alanlarına yollar açmayı sürdürüyor.

İnönü Belediyesi, ilçedeki yeni yerleşim bölgelerini takip ederek vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için Erenköy Mahallesinin ardından Dereyalak Mahallesindeki yeni yerleşim alanlarına da yeni yollar açıyor. Dereyalak Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, "İlçemizde vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilmeleri için çalışmalarımızı sıklıkla sürdüreceğiz. Belirli programlar kapsamında yol çalışmalarımızı tüm mahallelerimizde devam ettireceğiz" dedi.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar da İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.