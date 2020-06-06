İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü'de yol çalışmalarına başlandı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan ana güzergahların bulunduğu yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan ana güzergahların bulunduğu yollarda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un girişimleri ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması başladı. Çalışmalar neticesinde ilçe sakinleri gösterdiği gayretten dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.