İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnönü'de yol yapım çalışmaları

Eskişehir İnönü ilçesinde çiftçilerin sıkça kullandığı İstasyon yolu üzerinde bulunan köprüde meydana gelen bozulmalar onarıldı.


İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un girişimleri ile İstasyon yolu üzerinde bulunan köprünün giriş ve çıkış noktalarında meydana gelen yol bozulmaları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından onarıldı. Ekiplerin gayretli çalışmaları sonrası bir günde yapımı tamamlanan ve çiftçilerin sıklıkla kullandığı yolda yama asfalt çalışması da yapılarak vatandaşların kullanımına açıldı.İlçe sakinleri, yapılan çalışmalar sonrası ulaşımın daha rahat olmasından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.