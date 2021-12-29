İnönü'de Yunus Emre sergisi açıldı

İnönü Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen sergi açılışına İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ve kurum amirleri katıldı. Okul öğretmenleri ve öğrenciler tarafından sıfır atık kapsamında doğadaki nesneleri geri dönüştürerek hazırlanan sergide; kara kalem, taş boyaması ve ahşap yakma çalışması ile Yunus Emre portreleri ve sözleri canlandırıldı.

Sergi açılışı sonrası İlçe Kaymakamı ve kurum amirleri ile sergiyi gezen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, sergide emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.