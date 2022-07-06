İhlas Haber Ajansı

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İnönü'de zabıta denetimleri devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde denetimlerini sıkılaştırdı.


İnönü Belediyesi Zabıta Ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için ilçe genelinde bulunan tüm mahallelerdeki market, fırın ve gıda işletmelerinde denetimlerine titizlikle devam ediyor. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de imha etmek üzere el koyarak gerekli işlemleri gerçekleştiriyor.


İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada, denetimlerin her zaman olduğu gibi ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de dikkate alınarak titizlikle devam edeceği belirtildi.

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