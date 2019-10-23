İnönü'de zabıtalar denetimlerini sürdürüyor

Eskişehir'in İnönü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçede bulunan iş yerlerine yönelik sağlık, gıdalarda kullanım süresi ve kılık kıyafet denetlemesi yaptı.

İnönü Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; halk sağlığının ön planda tutulması için sağlık kurallarına uyulması ve hijyen kurallarına uygun hizmet sunulması için zabıta ekiplerince denetimlerin belirli aralıklarla yapıldığı belirtildi. Zabıta ekipleri, çalışanların hijyenik durumlarını da kontrol ederek gıdalarda son kullanma tarihi, iş yeri açma ruhsatı gibi konularda denetim ve kontroller gerçekleştirerek ilçe esnafına uyulması gereken kurallara konusunda uyarılarda bulundu.