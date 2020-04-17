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İnönü'deki parklarda çiçek açtı

İnönü Belediyesi park ve bahçeler ekipleri tarafından yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yazlık çiçek dikimleri başladı.


Eskişehir İnönü Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçede bulunan park ve bahçeler ile birlikte yeşil alanlara çiçek dikme işlemine başladı. Belediye ekipleri tarafından; 15 Temmuz Şehitler Parkı, Anıt Park, Cumhuriyet Meydanı, Belediye Hizmet Çarşısı, Pazaryeri Park, Hamamönü ve Karargah Müzesi'ne Lale, Sümbül, Yıldız Çiçeği, Menekşe ve Petunya dikildi. İlçede renk cümbüşü yaşatan çiçek dikiminin yanı sıra ekipler park ve bahçeler ile birlikte yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmaları da yapılıyor.

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