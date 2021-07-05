İnönü'deki yeni okul binası ve kapalı spor salonu inşası tamamlandı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un girişimleri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni eğitim binası ile İnönü Kapalı Spor Salonu inşası tamamlanarak eğitime hazır hale getirildi. 8 derslikli, içerisinde Kimya, Bilgisayar Laboratuvarı, Motor Atölyesi, Açık Basketbol ve Voleybol Sahası ile birlikte 100 kişilik erkek pansiyonu bulunan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeni eğitim binası ile İnönü Kapalı Spor Salonunda incelemelerde bulunan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erol Karameşe ile Eğitim Bir-Sen İnönü İlçe Temsilcisi Mehmet Asar'dan bilgi aldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçeye kazandırılan yeni okul binası ile birlikte İnönü Kapalı Spor Salonu için katkı ve desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'a, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.