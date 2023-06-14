İnönü'den Türkiye şampiyonluğuna

Eskişehir'i Okullar Arası Yıldız Kız-Erkek Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden İnönü Vehbi Koç Orta Okulu öğrencileri şampiyon oldu.

Öğrenciler, uzun bir sezon sonrası Kayseri'de düzenlenen şampiyonada 2 altın ve 3 bronz madalya kazanarak Eskişehir'e ve İnönü İlçesi'ne derece sevinci yaşatarak evlerine döndüler. Okul yönetimi uzun ve zorlu bir süreç sonrası bu başarıyı elde eden öğrencilerini ve antrenörlerini tebrik ettiklerini belirtiler.

Sol kol 45 kilogram İsa Bozkurt Türkiye şampiyonu, sağ kol 45 kilogram İsa Bozkurt Türkiye şampiyonu, sağ kol 50 kilogram Hacer Nisa Dülger Türkiye üçüncüsü, sol kol 50 kilogram Hacer Nisa Dülger Türkiye dördüncüsü ve sağ kol 55 kilogramda ise Ece Hümeyra Uzun Türkiye dördüncüsü oldu.