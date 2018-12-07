İnönü Belediyesi ve İnönü Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan TALES Matematik Müzesi'nde İnönülü öğrenciler matematiğin keyfini çıkardılar.

Müzeyi ziyaret eden İnönü Belediye Başkan Kadir Bozkurt, belediye olarak öğrenciler için her fırsatta çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek ‘'Öğrencilerimizin bu tür etkinliklere ilgi duyması, derslerine ve eğitimlerine olumlu katkısı olması bizler için mutluluk kaynağı. Öğrencilerimiz burada matematiğin aslında ne kadar keyifli bir ders olduğunu fark ediyorlar ve buraya ilgi duyuyorlar” dedi.

Bozkurt, ziyaretini müzede bulunan istasyonlardaki soruları oyun havasında çözen öğrencilere eşlik ederek tamamladı.

Matematik Müzesi'nde; Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim müfredatından yola çıkılarak olasılıktan Pascal üçgenine, seri açılımlardan ardışık sayıların toplamına, parabolden asal sayılara, çevre-yarıçap ilişkisinden silindir-yarıçap ilişkisine, tam kare açılımının geometrik ispatından çarpma işlemi mantığına kadar birçok istasyonu uzman matematik eğitmeni ile inceleme imkanı sağlıyor. Günlük hayattaki matematiğe ilgi çekerek, Altın Oran'dan Dört Renk Problemine, açı görüntü sayısı ilişkisinden, Mimar Sinan Köprüsü'nden perspektife, Sezar Şifrelemesi'nden çeşitli mantıksal oyunlara kadar pek çok örnek veriliyor.

Matematiği keyifli ve anlaşılabilir duruma getiren müze, pazartesiden perşembeye İnönü Belediyesi Düğün Salonu'nda, cuma günü de Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu'nda öğrencilere hizmet verdi.