İnönü'nün sokakları yenilenmeye devam ediyor

İnönü Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarında yapımı devam eden kilitli parke taş çalışmaları ilçenin İsmetpaşa ve Yenice Mahalle sokaklarında da tamamlanarak ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. İlçe sakinlerine daha kaliteli bir çevre sunmak için çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "ilçemizde daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için mahallelerimizde kilitli parke taşı ve çevre düzenleme çalışmalarımız önceden belirlenen planlar dahilinde devam edecektir" dedi.

İlçe genelindeki çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve emeği geçenlere teşekkür etti.