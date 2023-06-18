İnönü'ye TOKİ müjdesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Eskişehir'in İnönü ilçesinde 126 adet konut inşaatına başlayacak.

TOKİ, İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde içerisinde 126 adet konut, 2 dükkanlı ticaret merkezi, 1 adet cami bulunan inşaat başlatacak. Altyapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte yapılacak olan bölge, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 13 Temmuz 2023'te açık ihale usulü ile başlayacak.

İlçede yapımına başlanacak olan TOKİ konutlarından dolayı memnuniyet duyan ilçe sakinleri, girişim ve katkılarından dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti.