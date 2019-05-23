İnönü'ye ziyaretçi ilgisi artıyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan tarihi, turistik, doğal ve sportif alanlar dikkat çekmeye devam ediyor.

Eskişehir merkezinde eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları tarafından gezilecek yerler arasında sıkça tercih edilen İnönü, bu kez Özel Çağdaş İlkokulu 4. sınıf öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 80 kişilik bir grup tarafından ziyaret edildi. İki otobüsle İnönü'ye gelen öğrenci ve öğretmenler, 1. ve 2. İnönü Savaşları'nda Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa tarafından karargah olarak kullanılan daha sonra İnönü Belediyesi tarafından müzeye çevrilen İnönü Savaşları Karargah Müzesi'ni gezdiler. Burada öğretmenlerinden ve rehberlerden savaşlar hakkında bilgi alan öğrenciler daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na yönlendirildi. Meydandaki Türkiye haritası üzerinde de Kurtuluş Savaşı'nda büyük zaferler kazanan Batı Cephesi'yle ilgili bilgiler alan öğrenciler, gezilerini THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek tamamladı.

Öğrenciler, İnönü'de ziyaret ettikleri yerlerle ilgili olarak "İnönü sadece bizim gibi öğrencilerin değil, küçük-büyük herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer. Burada tarih var, doğal güzellikler var, turistik alanlar var. Çok güzel bir gün geçirdik, yeni yeni bilgiler edindik. İyi ki, buraya getirilmişiz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.