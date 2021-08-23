İnşaat molozları yeşil alanları kirletmeye devam ediyor

Eskişehir'de piknik alanı yakınındaki boş araziye atılan inşaat atıkları ve molozlar çevreyi kirletmeye devam ediyor.

Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan Regülatör Piknik Alanı yakınlarındaki boş araziye kimliği belirsiz kişilerce çuvallarla moloz ve inşaat atığı döküldü. Özellikle yaz aylarında artan inşaat ve ev tamiratlarından çıkan molozların rastgele atılması çevrede bulunan yeşil alanlarında yok olmasına neden oluyor. Arazinin kirlenmesinin yanı sıra, piknik alanına giderken çirkin görüntüyle karşılaşan vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, doğaya zarar veren inşaat atıklarının bir an önce toplanmasını ve sorumluların bulunarak cezai işlem uygulanmasını istedi.