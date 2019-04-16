İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, TMMOB'a bağlı Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası'nı misafir etti.

Ahmet Ataç, TMMOB'a bağlı Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Deniz Kılıç ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette Oda Başkanı Kılıç ve beraberindekiler, Başkan Ataç'ı 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği başarıdan ötürü tebrik ederken gelecek dönem çalışma ve projelerinde de başarılar diledi. Konuklarına iyi dileklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ataç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.