İnsan hakları ihlallerinin yaşanmadığı dünya istiyoruz

Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Burcu Öztürk, 10 Aralık 1948 yılında kabul edilen ‘İnsan Hakları Beyannamesi'nin temelini oluşturan özgür ve eşit hakkın günümüz dünyasında sağlanmadığının görüldüğünü belirtti.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Öztürk, "İnsanların gelecek adına büyük endişe içerisinde olduğunu belirten Öztürk, “İçinde bulunduğumuz çağda tüm dünyada ekonomik çıkarlar gereğince savaşlar yaşanmakta ve savaşa maruz kalan insanlar ülkelerini terk ederek mülteci sıfatıyla zor koşullarda yaşamlarını idame ettirmeye çalışmakta. Tüm dünyada yaşanan ayrımcılık, ırkçılık ve kişi hukukuna özellikle kişilerin yaşam hakkına aykırı müdahale ve uygulamalar, en başta yaşam hakkı olmak üzere tüm haklar açısından, insanlık üzerinde gelecek için büyük endişe ve üzüntü oluşturmaktadır” dedi.

Avukatların yaşadıklarını sorunlara da değinen Öztürk, “Son zamanlarda avukatlara yönelik şiddet içeren eylemlerin de kabul görmesi mümkün değildir. Yargının 3 sacayağından biri olan savunma tarafından olan ve bir toplumda toplumsal çözümü sağlayan avukatlara yönelik gerçekleşen bu saldırılar ya da uygulanan kısıtlamalar adeta vatandaşımızın kendini savunma, keyfiyetten uzak yargılanma hakkına vurulan neşter ve buna yönelik saldırıdır. Vatandaşın hukuki platformda adeta sözcüsü olan avukatların, mesleklerini yaparken uğradıkları bu tür saldırıları ile yaşam hakları, özgür olma ve çalışma hakları ellerinden alınmaktadır” diye konuştu.

Öztürk son olarak ise, “İnsan hakları ihlallerinin yaşanmadığı, yaşam hakkı başta olmak üzere her hakkın saygı gördüğü ve hukuki anlamda korunduğu, özellikle çocukların güldüğü, herkes için eşitliğin hakim olduğu, ayrımcılığın ortadan kalktığı bir dünya istiyoruz” ifadesinde bulundu.