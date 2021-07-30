İnsan kaçakçılığına kurban gidenler için kamera karşısına geçtiler

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında farkındalık videosu hazırlandı. Mağdurların korunmasına yönelik anlamlı mesajların verildiği videoda İl Müdürlüğünde staj yapan üniversite öğrencileri ile İl Göç Uzmanları Cengiz Hışman ve Gökçen Gencer yer aldı.

Eskişehir'in uğrak noktalarında çekilen videoya konu olanlar; verdiği mesaj dolu sözlerle farkındalık oluşturmaya çalıştı. “Çalınmış hayatlar, çalınmış hayaller” sözleriyle başlayan videoda, insan kaçakçılığına mağdur olanların zorlu hayatını dile getirdi. İnsan kaçakçılığının bir insanlık suçu olduğunu söyleyen videoda, dünya çapında 21 milyon insanın kaçakçılara mağdur olduğunu dikkat çekti. İnsan kaçakçılığının bir zülüm olduğunu ve bu konuda toplumun her tarafından sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren videoda, Türkiye'nin insan kaçakçılığına karşı yaptığı mücadele hakkındaki sözlerde de yer aldı.