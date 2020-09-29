İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnternet ve bilgisayar hizmeti

Tepebaşı Belediyesi, bilgisayar ve internet kullanım hizmetini Gençlik Merkezleri’nde vatandaşların hizmetine sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi, bilgisayar ve internet kullanım hizmetini Gençlik Merkezleri'nde vatandaşların hizmetine sunuyor.


29 Ekim Gençlik Merkezi'nde yer alan bilgisayar laboratuvarı da bünyesindeki bilgisayarlar ile kent halkına hizmet veriyor. Ücretsiz olarak sağlanan bilgisayar ve internet hizmetinden ise en çok öğrenciler faydalanıyor. Öğrenciler, okul hayatlarına bilgisayar ortamında devam ettikleri için verilen hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade ediyor. Öte yandan kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde bulunan Belde Evleri ve çocuk merkezleri de vatandaşlara bilgisayar ve internet kullanım imkanı sağlıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.