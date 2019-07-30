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İnternet ve kargo üzerinden silah kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, çeşitli mecralardan silah kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yasa dışı yollarla pazarlayarak kargo şirketleri ve elden teslim vasıtasıyla silah satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri değişik markalarda ruhsatsız ve faturasız 12 adet pompalı av tüfeği, 2 adet namlusu kısaltılmış olarak değerlendirilen çift kırma av tüfeği, 2 adet Süper Poze diye tabir edilen av tüfeği, 1 adet ahşap tüfek kabzası, 14 adet değişik çapta av tüfeği fişeği, 1 adet yarı otomatik av tüfeği şarjörü ve çeşitli dokümanlar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusu akabinde adliyeye sevk edildi.

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