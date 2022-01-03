İntihal denetleyici yazılımlar

Onur Yumurtacı, "İntihal denetleyici yazılımların avantajlarından biri de, akademisyen camiasının işlerini hızlandırmasıdır" dedi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema-Tv Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalar yapan Dr. Onur Yumurtacı, Türkiye'de intihal denetleme konusundaki hukuki yaptırımlardan ve Covid-19'dan dolayı uygulanan uzaktan eğitim sisteminde, intihal denetim programlarının sayılarının günden güne arttığını anlattı. Dijital medyadaki bu denetleyicilerin, hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından faydalarına değinen Yumurtacı, “İntihal denetiminde kullanılan programlar, yapılan işlemlerin çok hızlı gerçekleşmesini sağlıyor" dedi.

“Yaptırımlar; uyarı ile başlayıp, iki yıla kadar hapis istemiyle tanımlanmıştır”

Üniversite öğrencilerinden akademik camiaya kadar tüm eğitimcileri ilgilendiren intihal kuralları, eskiden kendi içinde bir otokontrol mekanizması tarafından denetlenirken, artık bu işin daha ciddi bir şekilde yapıldığını ve her ülkenin kendi anayasası içerisinde, hukuki yaptırım süreçlerinin olduğunu vurgulayan Dr. Onur Yumurtacı, “İntihal durumları, düşünce tarihi kadar eski bir meseledir. Diğer bir adı ile yayın etiği, bir zamanlar camianın onur ve etik anlayışları çerçevesinde oluşturulurken, özdenetim sisteminin yetersizliği nedeniyle artık hukuki bir altyapıda değerlendiriliyor. Bu sebeple ülkemizde, yürürlükte olan YÖK yasası ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda etik dışı eylemlere ilişkin tanımlar ve uygulamalar yer almaktadır. Tarif edilen suça ilişkin yaptırımlar; uyarı ile başlayıp, iki yıla kadar hapis istemiyle tanımlanmıştır” dedi.