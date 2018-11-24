Iraklı Fethiye'den şarkılı Öğretmenler Günü kutlaması

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okumasıyla hafızalara kazınan ve Türkiye'de sığınmacı olarak yaşayan 8 yaşındaki Iraklı Fethiye'nin Öğretmenler Günü kutlaması duygusal anlar yaşattı.

Türkiye'ye 2017 yılında ailesi ile birlikte sığınmacı olarak gelen ve Eskişehir'de yaşayan Fethiye Karabaş, kendisine İstiklal Marşı'nı öğreten öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutlamayı unutmadı. Okuluna ve Türkiye'ye hızla uyum sağlamasıyla dikkat çeken Fethiye, öğretmenine önce bir şarkı söyledi akabinde çiçek ve hediye verdi. Kısa zaman önce Türkiye'ye gelmesine rağmen Türkçeyi çabuk öğrenen Fethiye, Türkçe şarkı ve marşları hiç zorlanmadan okuyabiliyor.

"Türkiye'ye ve Türkçe'ye çok alıştım"

Sınıf arkadaşları ile öğretmenlerini çok sevdiğini ve onlara çok alıştığını belirten Fethiye, "Çok güzel hissediyorum. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime bana Türkçeyi ve şarkıları öğrettikleri için çok teşekkür ederim. Öğretmenim bize okumayı yazmayı, toplama çıkarmayı, Atatürk'ün hayatını öğretti. Ayrıca bana İstiklal Marşı'nı da öğretmişti. Şimdi Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezberliyoruz hep birlikte. Türkiye'ye ve Türkçeye çok alıştım. Öğretmenimi çok seviyorum. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"İnşallah Fethiye'yi öğretmen yapacağız"

Sürprizle karşısında duygu dolu anlar yaşayan sınıf öğretmeni Handan Can ise, Fethiye'nin son derece başarılı bir öğrenci olduğunu ve geldiği günden beri ciddi bir yol kat ettiğini iletti. Can, "Fethiye bugün bana Öğretmenler Günü'ne özgü güzel şarkısını hazırladı. Çok güzel bir hediye sandığımda yer alacak, hediyesini sundu. Onun başarısı, bana karşı olan sevgisi, arkadaşlarıyla olan geçimi benim için dünyalara bedel. Çok çok mutlu ediyor beni. Hediyeden ziyade benim çocuklarımın bana gösterdiği sevgi, onların bana yaklaşımı, benimle birlikte olması, üzerilerine aldıkları görevleri yerine getirmesi paha biçilemez bir hediyedir. Yaptıkları bir resim, yazdıkları bir şiir. Şimdi artık Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezberlemeye başladılar. Yolu daim olsun. Annesinin babasının hayali gerçekleşecek. İnşallah Fethiye'yi öğretmen yapacağız" dedi.