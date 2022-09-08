Iraklı kadın aradığı tedaviyi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde buldu

Düşme sonucu omuriliği kayan ve 2 yıldan beri tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren 63 yaşındaki Iraklı kadın, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyon sonucu tekrar yürümeye başladı.

Irak'ın Anbar şehrinde yaşayan 63 yaşındaki Kıtba Ahmed Hüseyin'in omuriliği yaklaşık 2 yıl önce düşmesi sonucu kaydı. Omuriliğinde meydana gelen sinir sıkışması oluşan 3 çocuk annesi Kıtba Ahmed Hüseyin'e, ülkesinde yapılan ameliyat sonuç vermedi. Yürüyemeyen ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Kıtba Ahmed Hüseyin, yaptığı araştırmalar sonucu Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldi. Sağlık turizmi ile Türkiye'ye gelen 63 yaşındaki Iraklı kadın, Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği'nde gerçekleştirilen 2 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Son 2 yılını tekerlekli sandalyede geçiren Kıtba Ahmed Hüseyin, sağlığına kavuşarak yürümeye başladı.

“Normal hayatına dönebilir artık”

Iraklı kadının ülkesinde ameliyat geçirdiğini ve muhtemelen enfeksiyon kaptığını belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzman Doktoru Halil İbrahim Gündüz, düşme sonucunda omurilikte meydana gelen kaymayla sinirlerin ezildiğini söyledi. Hastaya yapılan operasyon hakkında bilgi veren Gündüz, "Sekiz tane platin koyduk. Kayan kemiğini yerine oturttuk. Sıkıştıran sinirleri rahatlattık. Ameliyat yaklaşık 2-2,5 saat sürdü. Ameliyattan sonra 8. saatte de kaldırıp yürüttük. Teyze artık rahat yürüyor. Bundan sonra normal hayatına dönebilir artık. Teyzenin de yüzü gülüyor zaten. Yürüyor, mutlu. Yani yapılması gerekenler yapıldı. Teyzemiz geçirdiği operasyondan sonra 'Irak'ta herkese önereceğim.' diyor. Biz Irak'tan sağlık turizmi bekliyoruz" dedi.

Kıtba Ahmed Hüseyin ise "Buraya geldik. Halil İbrahim bey ameliyatımızı yaptı. Allah'a şükür. Allah razı olsun, çok şükür rahatım" ifadelerini kullandı.