İranlı görme engelli sanatçı Mehdi Saadet flütle Eskişehir türkülerini seslendirdi

İranlı görme engelli sanatçı Mehdi Saadet, ziyaret ettiği Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER)'de çaldığı flütle Eskişehir türkülerini seslendirirken, dernek üyesi şair ve ozanlar da misafiri için yazdıkları şiirleri okudular, besteledikleri türküleri söylediler.

İranlı Mehdi Saadet'in Eskişehir'de öğrendiği flütle seslendirdiği türküleri dinleyenler çok duygulandı. Saadet, dernek ziyaretinden çok memnun olduğunu ve kendisine gösterilen yakın ilgi için teşekkür ettiğini belirterek, "Hepinize çok teşekkür ederim. Ben doğuştan görme engelliyim. Eskişehir'de yaşayan İranlı şairler, derneğinize beni getirdiler. Aranızda bulunmaktan son derece memnunum. İnşallah bundan sonra her türlü etkinliklerinize katılacağım. İran'dan Eskişehir'e geleli bir ay oldu. Müzik aletleri içinde çok sevdiğim flütü çalmayı bir ay içinde öğrendim ve Eskişehir türkülerini seslendirdim'' diye ifade etti.

EŞYODER üyesi şair ve ozanlar da misafiri için yazdıkları şiirleri okudular, besteledikleri türküleri söylediler. Dernek Başkanı Ertuğrul Şakar, düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu ayki konuğumuz görme engelli İranlı Mehdi Saadet oldu. Mehdi Saadet flütünü duygulu bir şekilde çalarak, Eskişehir türkülerini seslendirdi ve hepimiz çok duygulandık. Bugün gerek sosyal yaşamda, gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli engelle karşılaşan insanlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur'' şeklinde konuştu.