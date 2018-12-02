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İranlı şahıslar uyuşturucudan gözaltında

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler tarafından satıcılara yönelik bir eve düzenlenen operasyonda İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 61 adet sentetik hap, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar afyon sakızı ele geçirildi. Şahıslardan birine 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapılırken, diğer şüpheli ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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