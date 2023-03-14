İranlı şahsın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Afganistan uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de İran uyruklu Reza Feyzi'nin alacak verecek meselesi nedeniyle evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Afganistan uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Çalı Sokak'taki müstakil bir ikametin bodrum katında yaşayan İran uyruklu Reza Feyzi (52), evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından olayın şüphelilerinin, ikametin arka kısmındaki müştemilatta yaşayan Afganistan uyruklu şahıslar olduğu belirlendi. Şüphelilerin kağıt toplayıcısı olduğu ve İran uyruklu Reza Feyzi ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Muhammed İsrar K. (21), Zemar Z. (23), Mohammad Baıs G. (20) ve R.K. (16) ile cinayete yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Shah Ahmed N. (21) ile Sultan Sangarı M. (19) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.