İş arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaralayan zabıta memuru tutuklandı

Eskişehir'de kendisiyle aynı karakolda görev yapan arkadaşını tabancayla ağır yaralayan ve kovalamaca sonucu yakalanan zabıta memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uluönder Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Zabıta Karakol'unda meydana gelen olayda, bir süredir psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen zabıta memuru Meriç S., izin gününde karakola gelerek mesai arkadaşı Seyhan Ç.'ye tabancayla ateş etti. Ateşlenen mermilerden 2‘sinin göğsüne isabet etmesiyle yaralanan Seyhan Ç., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan ve kovalamaca sonucu Eskişehir-Bursa kara yolunda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Meriç S., sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Ağır yaralanan zabıta memuru Seyhan Ç.'nin hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli Meriç S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.