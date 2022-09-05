İhlas Haber Ajansı

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İş birliği protokolü imzalandı

MBA Okulları Eskişehir Kampüsü ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.


Hastane Direktörü Mevlüt Yıldırım, Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul, Kampüs Müdürü Müge Selen Sarıca'nın katılımıyla imza altına alınan anlaşma ile, MBA Okulları Eskişehir Kampüsü çalışanları ve birinci derece yakınları Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nin sunmuş olduğu hizmetlerden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler. Her iki taraf gerçekleştirilen bu iş birliğinin örnek teşkil ettiğini ifade ederken protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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