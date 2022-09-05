İş birliği protokolü imzalandı

Hastane Direktörü Mevlüt Yıldırım, Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul, Kampüs Müdürü Müge Selen Sarıca'nın katılımıyla imza altına alınan anlaşma ile, MBA Okulları Eskişehir Kampüsü çalışanları ve birinci derece yakınları Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nin sunmuş olduğu hizmetlerden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler. Her iki taraf gerçekleştirilen bu iş birliğinin örnek teşkil ettiğini ifade ederken protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.