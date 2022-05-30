İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi ESO Üyesi firmalar ile başladı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD'ın iş birliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi ile Sabancı Vakfı'nın destekleriyle yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi (Business Against Domestic Violance (BADV)) bilgilendirme toplantısı Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Üyesi proje katılımcı firmaları ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan BADV Proje Yöneticisi Sevda Alkan, iş dünyasının kurumsal yetenekleriyle; aile içi şiddetle mücadele konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla yürütülen projenin süreci hakkında bilgi verdi. Alkan, “Proje, iş dünyasında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş hayatına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedeflemektedir. Proje aracılığıyla, şirketlerde aile içi şiddete yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanan iyi örneklerin paylaşılarak yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Politika oluşturmaya karar veren şirketlere Rehber Eğitimleri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimleri düzenlenecektir.” dedi.

Toplantı sonrası proje katılımcısı firmalar ile süreç planlanması yapılarak ayrıca firmaların soruları yanıtlandı.