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İş kazasında hayatını kaybeden Bayram Kurtuluş son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de iş kazası sonucu vefat eden kuruyemiş fabrikası sahibi Bayram Kurtuluş, büyük bir kalabalık ile son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'de iş kazası sonucu vefat eden kuruyemiş fabrikası sahibi Bayram Kurtuluş, büyük bir kalabalık ile son yolculuğuna uğurlandı.


Fabrikasının ek bina inşaatının yapıldığı bölgede iş kazası geçiren Bayram Kurtuluş, ağır yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 70 yaşındaki Bayram Kurtuluş, dün hayatını kaybetti. Bayram Kurtuluş için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte ailesi, sevenleri ve çalışanları katıldı. Kurtuluş'un cenazesi Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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