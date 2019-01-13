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İş yeri soyguncusu yakalandı

Eskişehir’de 13 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de 13 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kentte son dönemlerde iş yerlerinde yaşanan hırsızlıklarla alakalı çalışma başlattı. 13 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ü.B. isimli şahıs, takip sonucu yakalandı. Şüpheli şahsın kaldığı dairede yapılan aramada, zanlının çaldığı 2 çift bot ve bir miktar madeni para da ele geçirildi. Botlar ve madeni paralar sahiplerine teslim edildi.


Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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