İş yerinde kaçak alkol ve sigara bulunduran şüpheliler yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Kaçakçılıkla mücadele' kapsamında düzenlenen çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2 ayrı iş yerinde 2 şahıs yakalandı. Şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda ise; 40 kutu (200 dal) sahte bandrollü makaron, 95 adet tarımsal kökenli etil alkol, 10 adet votka kiti ve 2 adet viski kiti ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili çalışma devam ediyor.