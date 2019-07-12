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İş yerinde kaçak alkol ve sigara bulunduran şüpheliler yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Kaçakçılıkla mücadele’ kapsamında düzenlenen çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Kaçakçılıkla mücadele' kapsamında düzenlenen çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2 ayrı iş yerinde 2 şahıs yakalandı. Şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda ise; 40 kutu (200 dal) sahte bandrollü makaron, 95 adet tarımsal kökenli etil alkol, 10 adet votka kiti ve 2 adet viski kiti ele geçirildi.


Öte yandan olayla ilgili çalışma devam ediyor.

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