İş yerini tütün imalathanesine çeviren şahıslara KOM baskını

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, 15 Kasım günü bir iş yerini sigara imalathanesi olarak kullandıkları tespit edilen 2 şahıs gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

KOM ekiplerinin iş yerinde yaptıkları aramalarda ise, 2 adet kompresörlü elektrikli sigara sarma makinası, 2 adet kompresör, 10 bin 800 dal sarılmış sigara, 9 bin 600 dal makaron, 9 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Öte yandan polis ekipleri, şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlattı.