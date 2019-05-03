İşaret dili ve halk oyunları atölyelerinden muhteşem gösteri

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşen gösteriye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği gecede, Emek ve Büyükdere Halk Merkezleri'nde yer alan halk oyunları atölyeleri ile 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Selami Vardar Halk Merkezinde bulunan işaret dili atölyesi öğrencileri muhteşem bir gösteriye imza attı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan gecede, işaret dili atölyesi katılımcıları işaret dili ile İstiklal Marşı'na eşlik etti. Minikler, atölyelerde yıl boyunca öğrendiklerini yılsonu gösterisinde Eskişehirliler ile paylaştı. Gösteride, işaret dili atölyesinin katılımcıları işaret dili ile şarkılar söyledi. Halk oyunları atölyesi katılımcıları ise çeşitli yörelerin halk danslarını onadı. Halk oyunları atölyesi katılımcıları gösteri sırasında Zeybek'ten Adıyaman ve Bursa yöresine birçok yörenin halk danslarını başarı ile sergiledi. Çocukların gösterileri, Eskişehirlilerden tam not aldı. Yıl sonu gösterisi, işaret dili atölyesi ve halk oyunları atölyesi katılımcıları ile gösteriyi izlemeye gelenlerin hep birlikte söylediği İzmir Marşı ile sona erdi.

“Sizler halk merkezlerine sahip çıktığınız sürece daha da büyüyecek”

Gösterinin sonunda sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gösteriye katılan çocukları tek tek tebrik etti. Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinin çocukları her alanda eğitiyor. Hem sanatsal hem kültürel hem de milli duyguların öğretilmesi açısından halk merkezleri önemsediğimiz yerler arasında. Sizler halk merkezlerine sahip çıktığınız sürece, bu daha da büyüyecek ve gelişecek. Her mahallede bir tane halk merkezi açacağız. Bazı mahallelerde iki ya da 3 halk merkezi açacağız. Emekte 2 halk merkezimiz oldu. Büyük mahallelerde mahallenin büyüklüğüne göre yapacağız. Halk merkezlerini, bu çocukların boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmesi için açıyoruz. Biz göreve hazırız, siz desteğe devam ederseniz bu sayıları daha da artırırız. Öncelikle eğitmenlerimizi tebrik ediyorum ama en çok da çocuklarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gelen yoğun istek üzerine Başkan Kurt çocuklar ve salonda gösteriyi izleyen Eskişehirliler tekrar İzmir Marşını söyledi.