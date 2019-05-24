Işık Baykurt'tan hem teşekkür hem de hediye

Odunpazarı Belediyesi Emek Halk Merkezi'nde yer alan Fakir Baykurt Halk Kütüphanesi'ne Farkir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, babasının yazdığı kitaplardan oluşan bir set bağışladı.

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden, Köy Enstitüleri Mezunu ve Türkiye Öğretmenler Sendikası kurucularından Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'e gelerek, Odunpazarı Belediyesi Emek Halk Merkezi'nde yer alan Fakir Baykurt Halk Kütüphanesini ziyaret etmişti. Babasının isminin verildiği kütüphanede duygu dolu anlar yaşayan Işık Baykurt ziyareti sırasında babasının yazdığı kitaplardan oluşan bir set bağışlayacağını ifade etmişti.

Kütüphaneye babasının yazdığı kitaplardan oluşan bir set bağışlayan Işık Baykurt, Fakir Baykurt'un adının böyle bir kütüphaneye verilmesinden dolayı ve babasının adını kütüphanede yaşattığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a tekrar teşekkür etti.