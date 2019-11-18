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Işık ihlali kazaya 'geliyorum' dedi

Eskişehir’de bir araç sürücüsünün göz göre göre trafik lambasında yanan kırmızı ışığa aldırış etmemesi sonucunda trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir'de bir araç sürücüsünün göz göre göre trafik lambasında yanan kırmızı ışığa aldırış etmemesi sonucunda trafik kazası meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda meydana geldi. Öğle saatlerinde kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Çarpma sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kırmızı ışık ihlaliyle birlikte tramvay yolunu da kullanan duyarsız sürücü, bir süreliğine yolun kapanmasına sebep oldu.

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