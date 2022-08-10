İşitme Engelli öğrencilere uluslararası sanat organizasyonlarına katılım desteği

Anadolu Üniversitesi, yükseköğretim düzeyindeki işitme engelli bireylere yönelik eğitim sağlayan Türkiye'deki ilk ve tek okul olan Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerine; uluslararası prestijli sanat organizasyonlarına katılım için 10 bin TL'ye kadar burs desteği sağlıyor.

Anadolu Üniversitesi, sağladığı başarı bursları ile sanat eğitimi alanında öğrenim gören Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencilerinin yanında yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleriyle başlatılan “Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları” projesi, öğrencilere hayallerini kurdukları uluslararası sanat organizasyonlarına katılım imkânı sağlıyor. Bu çerçevede “Anadolu Sanata Destek Bursu” adıyla Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü ve Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Sanatlar ve Seramik Bölümlerine özel yetenek sınavıyla yerleşen öğrencilere başarı sıralamalarına göre 10.000 TL'ye varan katılım desteği ve çeşitli burs olanakları sağlanıyor.

Öğrenciler uluslararası sanat organizasyonlarına katılıyor

Anadolu Sanata Destek Bursları ile bölüm bazında en yüksek puanı alarak bölümlerine birincilikle yerleşen adaylara, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali, Berlin Filarmoni Orkestrası konseri ve Venedik Bienali gibi uluslararası prestijli sanat organizasyonlarına katılım için 10.000 TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bunun yanı sıra burs almaya hak kazanan öğrenciler Anadolu Üniversitesi yemekhanesinden öğrenim hayatları boyunca ücretsiz yararlanma imkânına kavuşuyor.

Ön kayıtların 12 Ağustos'a kadar devam ettiği Devlet Konservatuvarında 31 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında her bölüme farklı günlerde olacak şekilde yetenek sınavları yapılacak. Güzel Sanatlar Fakültesi ön kayıtları 5-6 Eylül tarihleri gerçekleştirilecek, özel yetenek sınavları ise 7-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü için ön kayıtlar 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında olurken aday öğrenciler 6 Eylül Salı günü yetenek sınavına girecek. Engelliler Entegre Yüksekokuluna ön kayıt başvuruları 12-14 Eylül'de gerçekleştirilecek, yetenek sınavları ise 15 Eylül'de düzenlenecek.