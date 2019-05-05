İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasına Tepebaşı damgası

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü şampiyon oldu.

Mersin'de 54 ilden yaklaşık 700 sporcunun katılımı ile düzenlenen şampiyona sona erdi. Şampiyonaya ilk kez bu yıl katılan Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü, buradaki mücadelelerde çalışmalarının karşılığını alarak güzel sonuçlar elde etti. Eskişehir temsilcisi; judo, tekvando, karate, badminton, tenis, güreş ve atletizm branşlarında ter dökülen ve 6 sporcusu ile katıldığı şampiyonada 12 derece kazandı. Sporcular, 6 birincilik, 1 ikincilik ve 5 üçüncülük alarak madalya kazanma şansı elde etti. Zorlu maçların ardından dereceye giren öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Antrenör Dilek Karakuyulu şampiyonlukla ilgili yaptığı açıklamada, "Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü olarak, ilk defa 'İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonasına' katıldık. İlk defa katılmanın heyecanını güzel başarılarla noktaladık. 6 sporcu ve 12 madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.