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İşletme Müdürü Kasım Kılıç emekliliğe uğurlandı

ESOGÜ Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürü Kasım Kılıç emekliliğe uğurlandıEskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 1979 yılından bu yana görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak emekli olan Kasım Kılıç için Hastane Başhekimliği tarafından emeklilik kutlaması düzenlendi.

ESOGÜ Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürü Kasım Kılıç emekliliğe uğurlandı


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 1979 yılından bu yana görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak emekli olan Kasım Kılıç için Hastane Başhekimliği tarafından emeklilik kutlaması düzenlendi.


Hastane Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, kutlama yemeğinde yaptığı konuşmada, 39 yıldır hastanede görev yapan Kasım Kılıç'a verdiği hizmetler için teşekkür ederken yakınlarıyla birlikte huzurlu bir emeklilik yaşamı geçirmesi temennisinde bulundu.


Kasım Kılıç ise, hastane yönetimi tarafından kendisine plaket ve hediye takdim edilmesinden sonra yaptığı konuşmada, çalıştığı süre boyunca birlikte görev yaptığı arkadaşlarına ve hastane yöneticilerine teşekkür ederken, hizmet bayrağını teslim ettiği gençlerin kurumu daha da ileri götüreceklerine inandığını dile getirdi.

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