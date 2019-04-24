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İsmail Candemir'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.


MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, 31 Mart seçimlerinde tekrar seçilen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve başkan yardımcılığına atanan Serhat Hamamcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin sonunda MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı'ya Bozkurt figürlü isimlik hediye ederek hayırlı olsun diledi.

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