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İsmet İnönü İlkokulu'ndan kan bağışı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay’ın okullarda yürüttüğü kan bağışı kampanyasına İsmet İnönü İlkokulu’ndan yoğun katılım sağlandı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay'ın okullarda yürüttüğü kan bağışı kampanyasına İsmet İnönü İlkokulu'ndan yoğun katılım sağlandı.


Yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü okulda olağanüstü bir gayret gösterilerek ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 110 ünite kan toplandı. Düzenlenen kampanyada başta öğrenciler olmak üzere veliler ve öğretmenler ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kan bağışladı. Kan Bağışı Kampanyası öncesi öğrencilere kan vermenin önemi, kaç günde kan hücrelerinin yenilendiği, dünyada kan verme oranının yüzde 5, ülkemizde ise yüzde 2'lerde olduğu noktasındaki bilgiler verilerek çevrelerine aktarmaları sağlandı.

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