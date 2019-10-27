ISO 9001'in kazanımları anlatıldı

MMO Eğitim Salonu'nda ISO 9001 Baş Denetçisi Ceren Besleme'nin verdiği eğitime katılım yoğun oldu. ISO 9001 hakkında bilgi veren Besleme, ISO 9001'in kullananlara getirdiği kazanımları anlattı. Ceren Besleme, bu kazanımları şöyle sıraladı:

“Stratejik amaç ve hedeflerle yönetilir. Kendini sürekli iyileştiren bir kurum kültürü oluşturur. Kuruluşun mevcut durum tespitleriyle başarıda süreklilik sağlar. Liderlik ve ekip çalışmasına özendirir. Yetkin personelle çalışır. Tercih eden müşteri sayısı artar. Servis ve garanti koşularında iyileştirmeler yapar. Doğru planlamalar ile maliyetler azalır. ISO 9001'i gerçek anlamda uyguluyorsanız ürünleriniz hatasıza yakın olur. Risk tabanlı bir sistem kurulup, işletilmeye başlanır ve bu vesileyle maliyetler azalır.”