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İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba'dan ESOGÜ'ye ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir’e gelen İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba ve eşi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba ve eşi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.


Barba'yı ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Doç. Dr. Umut Koç, Doç. Dr. Oytun Meçik ile Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Mahmut Sami İşlek ağırladı. Üniversite Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantı sonrasında Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Büyükelçi Juan Gonzalez Barba'ya hediye takdim etti.

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