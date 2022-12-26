Isparta'da aranan şahıs Eskişehir'de yakalandı

Isparta'da işlediği suçtan dolayı hakkında arama kararı çıkarılan şüpheli, Eskişehir'de jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Isparta'da Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Hırsızlık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan A.E. isimli şüpheli, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından şüpheli şahsın tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi.