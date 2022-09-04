İstanbul Eskişehirliler Derneği'nden 2 bin kitap desteği

Eskişehir'de “Köy Okullarında Çocuklarımız Okusun” projesi çerçevesinde İstanbul Eskişehirliler Derneği üyeleri tarafından örnek bir çalışmaya imza atıldı. Han ilçesinde bulunan Şehit Bayram Özden Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin kütüphane açılışına katkı sağlayan üyeler, ilk etapta 2 bine yakın kitap bağışladı. Kitap bağışı töreninde konuşan İstanbul Eskişehirliler Derneği Başkanı Orhan Aktepe, “Bir kitap bir ufuktur. Geleceğimiz olan çocuklarımıza katkı sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Bizlere destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.