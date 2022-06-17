İstanbul'da Tepebaşı rüzgârı

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul' Yenikapı'da düzenlenen Eskişehir Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Tepebaşı Belediyesi de bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe katılarak kentte gerçekleştirdiği örnek proje ve çalışmaları İstanbullulara tanıttı. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Başkan Ataç, “Bu ilk kez yapılan bir etkinlik ve memnuniyet verici. İstanbul'da yıllardır yaşayan çok sayıda hemşehrilerimiz var. Eskişehir'in bugünkü konumu ise adeta parlayan bir yıldız gibi. Buraya da Eskişehirli hemşehrilerimizin de yoğun bir ziyareti var ve kentimizin tanıtımı adına önemli bir girişim. Eskişehir, bir cumhuriyet kentidir. Mustafa Kemal Atatürk de Eskişehir'i tam 26 kez ziyaret etmiştir ve Eskişehirlilere büyük önem vermiştir. Mustafa Kemal'in hayalindeki şehir, zannediyorum Eskişehir'dir. Bugün, burada kentimizin tanıtılmasını çok önemli buluyorum. Biz de Tepebaşı Belediyemizin dünyaya örnek olan projelerini tanıtacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Eskişehirli İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Barda, Başkan Ataç'a teşekkür plaketi takdim etti.

Eko Şov beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu da etkinlikte bir mini konser gerçekleştirdi.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve kurulduğu günden bugüne verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Eko Şov, konserde çöp kovaları, çöp kutuları ve temizlik kürekleri gibi günlük temizlik çalışmaları sırasında kullanılan araç ve gereçlerden oluşan enstrümanlarıyla müzik yaptı.