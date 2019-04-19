İşte spora başlayanların doğru bildikleri yanlışlar

Modern dünyada artık insanların günlük hayatları içindeki yoğun iş ya da okul tempolarından sonra spor yapabilmek için kendilerine vakit ayırması pek mümkün olmayabiliyor. Ancak modern kent yaşantısı içerisinde spor salonları bu noktada çok önemli bir fırsat ve kolaylık sağlıyor. İnsanlar gün içerisinde vücutlarına aldıkları fazla kaloriyi burada yakabiliyor. Ancak spor hakkında doğru bilinen yanlışlar nedeniyle egzersizler boşa gidebiliyor. Özellikle fitness egzersizleri konusunda insanların önemli ölçüde yanlış bilgiyle spor salonlarına geldiğini aktaran fitness antrenörü Baran Köstak, öncelikle kişilerin kendi bünyesi ve potansiyelinden haberdar olması gerektiğine değindi. Spora yeni başlayan bireylerin öncelikle vücutlarını spor temposuna alıştırmaları için tüm vücut egzersizleri yapması gerektiğinin altını çizen Baran Köstak, “Fitness sporunda gördüğüm yanlışlar, insanların yaklaşımları üzerinden oluyor genelde. Örneğin; antrenman stilleri, beslenme şekilleri genellikle bizim bu sporda yaptığımız en büyük yanlışlardan birkaç tanesi. Çeşit çeşit insan var. Farklı vücut tiplerine sahip insanlar var ve herkes aynı doğrultuda antrenman yapmaya çalışıyor. Kimisi bundan verim alabiliyor kimisi alamıyor. O yüzden bazen kişiye odaklı analiz yapılarak antrenman programları ve beslenme şekillerini takip etmek gerekiyor. Yeni başlayanlar için en çok tüm vücut antrenman programları daha uygun görülüyor. Çünkü kişi daha öncesinde vücut kaslarını aktif olarak çalıştırmadığı için bu duruma çok uzak bir bünyeye sahip oluyor ve bu kişiye direkt yoğun bir antrenman programı yüklediğinizde kasları buna dayanamıyor. Gelişmekten ziyade sadece zarar görüyor. Bu durum, kişinin ne kadar süredir antrenman yaptığı, vücut yapısı, beslenme şekline bağlı. Gün içinde beslenme şekline göre bile antrenman programı değişebiliyor” şeklinde konuştu.

“Sakatlanırsınız, gelişemezsiniz belki daha kötüsü gerilersiniz”

Spor salonuna kayıt yaptıran çoğu kişinin çok hızlı sonuç beklediğini ve süreci hızlandırmak için yanlış hareketler yaptığını aktaran antrenör Köstak, bunun sonucunda büyük sakatlanmalar, hatta vücutta gelişme yerine gerileme meydana gelebileceğinin altını çizdi. Tecrübeli hocaların hazırladığı programlara uyulması durumunda vücut gelişiminin en sağlıklı şekilde gerçekleşeceğini ayrıca belirten Köstak, “Daha 1-2 aylık veya 3 aylık spor kültürüyle yeni tanışmış bir birey çok hızlı gelişim istediği için kendisinin yapmaması gereken, kendisinden iyi konumda bulunan insanları izleyerek, onların yaptığı hareketleri uygulamaya çalışarak kendilerini bazen sakatlayabiliyorlar. Bu bir süreçtir. İster kilo vermek olsun ister kilo almak olsun, hacim almak olsun, fit gözükmek olsun bu bir süreçtir. Bu süreci aşamalarına göre tamamlamak gerekir. Çok hızlı bir sonuç beklerseniz illa ki bir sıkıntı çıkar. Sakatlanırsınız, gelişemezsiniz belki daha kötüsü gerilersiniz. Bu tarz sıkıntılarla karşılaşabiliriz. O yüzden her şey olması gerektiği gibi yavaş yavaş, sindire sindire olması gerekir” ifadelerine yer verdi.

“En fazla beslenme konusunda sıkıntı çekiyoruz”

Kilo verme amacıyla spora başlayan insanların, beslenme konusunda önemli hatalar yaptığını ileten Baran Köstak, az yemek yemenin doğru bir kilo verme süreci sağlamayacağını söyledi. Bunun yanında, kilo verirken kas kütlesini korumak gerektiğine vurgu yapan Köstak, “Benim en çok zorlandığım konu sporla ilgili, herhangi bir spor dalıyla ilgili de olabilir, ben fitness açısından konuşuyorum; insanlar çok fazla bilgi sahibi olmadan, araştırmadan kendilerinden daha bilgili insanlarla konuşmadan veya herhangi bir araştırma yapmadan sadece kulaktan dolma bilgilerle bir şeyleri kafalarında oturtuyorlar. Bunları kendi doğruları olarak kabul ediyorlar ve bunları uygulamaya başlıyorlar. Ben en fazla bundan sıkıntı çekiyorum. Örneğin, kilo vermek isteyen bir arkadaşımız: ‘Hocam ben akşam 5'ten sonra yemek yemiyorum ama hâlâ kilo veremiyorum' gibi yaklaşımda bulunulduğunda sorun oluyor. O kişi saat 10'da antrenman yapmış, antrenmandan önce beslenmesi gerekiyor, beslenmemiş. Antrenmandan sonra kaslarını yorduğu için beslenmesi gerekiyor, yine beslenmemiş ve bu şekilde kilo vereceğini sanıyor. Belki kilo verebilir ama önemli olan kilo verirken vücuttan ne verdiğin. Vücuttan yağ mı verdin, su mu kaybettin, kas mı kaybettin. Belki tartıda eksik gözüküyorsun ama bizim için önemli olan şey kas kütlesini koruyarak yağ yakmadır kilo vermek” dedi.