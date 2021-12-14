İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcı hakkında istenen ceza belli oldu

Eskişehir'de iş akdinin feshedilmesi üzerine çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran kapıcı hakkında hazırlanan iddianamede, ‘mala zarar verme' ve ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından, 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir'de kapıcı olarak çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatı katında yangın çıkaran Yunus Emre Aydoğdu (28) hakkında hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Aydoğdu hakkında ‘mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun, ‘yangın çıkarmak' suretiyle işlenmesi nedeniyle verilecek hapis cezasının 1 kata kadar arttırılması ve ‘birden fazla kişiye tek fiille işlenmesi' nedeniyle cezanın dörtte birden dörtte üç oranına kadar arttırılması talep edildi. Ayrıca iddianamede, Aydoğdu hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan, 6 aydan 3 yıla hapis cezası istendi. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında toplamda 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yangın kontrol panelindeki parmak izi kapıcınınkiyle eşleşti

Yunus Emre Aydoğdu'nun soruşturma aşamasında alınan emniyetteki ifadesinde; işten çıkarıldığına dair kendisine bir kâğıt gönderilmesi üzerine bir anlık bunalımla çatı tahtalarını yanıcı veya yakıcı madde kullanmadan tek bir yerden tutuşturduğunu söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinde ise zanlının, işten ayrılma stresiyle çakmak kullanarak çatı katını yaktığı, kapıları ve yangın alarm cihazını kapatmadığını ve binada yangın söndürme sisteminin olmadığını söylediği öğrenildi. İddianamede yer alan ifadelere göre, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda ise bloğun enerji odasında yer alan yangın kontrol panel kapağı üzerindeki parmak izinin kapıcı Yunus Emre A.'nın iziyle eşleşti.

6 dairede 285 bin lira zarar

Öte yandan, çatısı yanan blokta itfaiye raporuna göre, yangın söndürme sistemindeki su kaçağından su basması ve ısı nedeniyle 6 dairede maddi zarar meydana geldi. Zarar gören dairelerin sahiplerinin toplamda 285 bin lira masraf oluştuğu gerekçesiyle şikâyetçi oldukları öğrenildi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan bir sitenin 11 katlı C bloğunun çatı katında yangın çıktı. Yangının, blokta kapıcı olarak çalışan ve gelen şikâyetler üzerine aynı gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre Aydoğdu (28) tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Çıkardığı yangınla blokta yaşayan yaklaşık 200 kişinin can güvenliğini tehlikeye atan şüpheli, aynı gece polis ekiplerince yakalandı.