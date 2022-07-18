İstenmeyen misafir “çayır tırtılı” ile mücadele başladı

Eskişehir'de “sarı gelin” olarak bilinen ayçiçeği tarlalarında görülen “çayır tırtılı” ile mücadele faaliyetleri başladı.

Eskişehir genelinde yaklaşık 225 bin dekarlık alanda ayçiçeği yetiştirilirken, Türkiye'de ise bu alanda 12'nci sırada yer alıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapılan çayır tırtılı incelemeleri ve üreticilerden gelen bilgiler neticesinde, yüzde 3 oranında yaklaşık 6 bin 750'lik alanda bulaşıklık tespit edildi. Yapılan çalışmalarla tespit edilen alanın yüzde 93'ünde yaşam döngüsü dikkate alınarak mücadele edilirken, zararlı popülasyon ise azaltıldı.

“Üreticilerimiz ve teknik personelimiz kol kola bu zararlı ile kararlı bir şekilde mücadeleye devam etmektedir”

Konu hakkında açıklamada bulunan İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, “Çayır tırtılı bitkinin yaprak ve çekirdek kısmını yiyerek, üründe büyük büyük verim kaybına sebep olan bir zararlıdır. Bu nedenle etkin mücadelenin zaman kaybetmeden yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, ilimizde teknik personelimiz tarafından ‘çayır tırtılı' zararı tespiti yapıldıktan bir gün sonra ilaçlama çalışması başlamış, konu hakkında muhtarlarımız, üreticilerimiz ve STK'lara bilgilendirme mesajı atılmıştır. Üreticilerimiz ve teknik personelimiz kol kola bu zararlı ile kararlı bir şekilde mücadeleye devam etmektedir. Bu zararlı ile mücadele için bakanlığımızın tarafından 25 g/l Deltamethrin etken madde olan insektisit ilaçları tavsiye edilmektedir. Uygulanan kimyasal mücadele yanında kültürel mücadele olarak, özellikle sonbaharda toprak derin sürülmek suretiyle kışı geçirmek üzere toprağa giren larvalar öldürülmüş olur. Üretimin itici gücü, bal arılarının göz önüne alarak ilaçlama yapılması çok önemlidir. Çayır tırtılı zararını en aza indirmek için, üretim yerlerinde bu zararlı ile karşılaşıldığında vakit kaybedilmeden en yakın ilçe müdürlüğüne bilgi verilmesi ve acilen ilaçlamaya başlanması gerekmektedir” dedi.