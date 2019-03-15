İstihdam seferberliğine mali müşavirlerden destek

Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen görüşmede, seferberliğin şirketlere, işletmelere ve firmalara anlatılması noktasında mali müşavirler ile muhasebecilere büyük görevler düştüğünü belirten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “İstihdam Seferberliği 2019 konusunda şirket sahipleri ve yöneticilerinin yanı sıra muhasebe birimlerine, mali müşavirlerimize ve insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda ortak çalışmalarla yaparak şirketlerimize bunları açıklamalıyız. Bu yüzden sizlerin katkılarını çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Desteklerden haberdar olunsun istiyoruz”

İstihdam seferberliğinin en büyük katkısının maliyet kalemlerinden biri olan iş gücü maliyetini düşürmeye yönelik bir dizi teşvikin olduğunu ifade eden Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Halil Cabar ise bunu firmalara anlatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. “İstihdam Seferberliği 2019” Kapsamında 8 desteğin uygulandığına değinen Cabar, “Sanayi Odamız ile birlikte bizlerde üyelerimizin yeni istihdama ücret desteği, yeni istihdamın SGK primine ve vergisine destek, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, düzenli ödemeye devamlı destek, kalkınmaya ilave destek, önce işbaşı eğitim sonra istihdam desteği, ihtiyacına uygun nitelikli işgücü eğitimine olan desteklerinden haberdar olmasını istiyoruz. Burada sağlanan ciddi destekler firmalarımızın işine kolaylaştırıcı bir iklim sunacaktır” dedi.