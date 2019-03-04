İsveç Büyükelçisi Hellgren'den Vali Çakacak'ı ziyaret etti

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Bir takım ziyaret ve görüşmeler sebebiyle Eskişehir'e gelen İsveç'in Ankara Büyükelçisi Hellgren, Eskişehir Valisi Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretinde öncelikle Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Hellgren, daha sonra Vali Çakacak ile bir süre sohbet etti. Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

“AB üyelik sürecinde İsveç'in Türkiye'nin yanında tavır almasından memnuniyet duyuyoruz”

Büyükelçi Hellgren'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sürecinde İsveç'in daima Türkiye'nin yanında tavır almasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Çakacak, “İsveç'in Ankara Büyükelçisi bugün Eskişehir'e teşrif ettiler. Büyükelçimizi valilikte ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İsveç ile Türkiye arasında çok eski yıllara dayanan karşılıklı dostluk ilişkileri var. İki ülke devlet büyüklerimizin geçmişten bu yana, köklü geçmişe sahip olan bu ilişkinin çeşitli uluslararası alanda ekonomik iş birliği içerisinde arttırılması yönünde önemli var. Biz her yıl 300 bin civarında İsveçliyi ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve bunlar güzel iş birliklerinin bir sonucudur. Biz gerek ekonomik iş birliği alanında, diğer alanlarda özellikle iş insanlarımızın ziyaretleri ile bu var olan iş birliğinin daha da arttırılacağının inancındayız. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sürecinde İsveç'in daima Türkiye'nin yanında tavır almasında büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“İkili ilişkileri ileriye götürmek görevlerimden bir tanesi”

Türkiye ve İsveç arasındaki ticaret ve iş birliğini daha da ileriye götürmenin görevlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Büyükelçi Hellgren ise, “Görev sürem boyunca Türkiye'de farklı yerleri ziyaret etme fırsatım oldu. Bu aslında iyi bir fırsat benim için. Eskişehir'in çok güzel olduğu kanısındayım ve en yakın zamanda tekrar ziyaret etmek için bir kez daha geleceğim. Bugün üniversite öğrencileri ile birlikte vakit geçirme şansım oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde kadınların iş dünyasına adaptasyonu ve cinsiyet eşitliği konularında üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek bir müzakeremiz oldu. Bunu mümkün kıldığınız için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim ikinci şey, Türkiye ve İsveç arasındaki ikili ilişkiler ve özellikle ekonomik anlamadaki iki ülke arasındaki bağlar. İki ülkenin aynı ticaret hacmine sahip olması sayesinde gayet iyi seviyede. Benim Türkiye'ye karşı bağım ayrıca kendi özel yaşantımdan geliyor. 5 yıl boyunca İstanbul'da yaşadım. Babam bir İsveçli şirketin müdürüydü. Bu sayede benim de Türkiye ile ilgili ayrı bir ilişkim ve alakam var. Türkçe konuşuyorum ama unuttum. Çünkü 44 yıl önceydi. Şimdi yeniden öğreniyorum. Ama biraz zor. Türkçe anlıyorum, ama biraz kelime öğrenmem gerekecek. İsveç'in Ankara Büyükelçisi iki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirmek benim bir nevi görevim aslında. İkili ilişkiler daha da ilerletmek, özellikle ekonomi, ticaret ve iş birliği anlamında bunları daha da ileriye götürmek benim buradaki görevlerimden bir tanesi” şeklinde konuştu.